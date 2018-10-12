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«Спорт-Экспресс»: не все клубы РПЛ согласны не приглашать Александра Кокорина и Павла Мамаева
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Клубы РПЛ не приняли единого решения относительно футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.
Несмотря на заявление президента лиги Сергея Прядкина, что на 99% ни один клуб не возьмет игроков, не все согласны с такой позицией. Так, президент «Урала» Григорий Иванов не исключил возможность приглашения Кокорина и Мамаева, если они станут свободными агентами, сообщает «Спорт-Экспресс».
- Суд отправил Александра и Павла под стражу до 8 декабря.
- Футболисты избили чиновника Минпромторга, заместителя гендиректора «НАМИ» и водителя журналистки Первого канала.
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