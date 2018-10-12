2 месяца в СИЗО для Кокорина и Мамаева – это перебор. С парнями поступили несправедливо

Александр Кокорин и Павел Мамаев напали на водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, а затем на чиновника Минпромторга Дениса Пака. Ближайшие 2 месяца футболисты проведут в СИЗО «Бутырка» в ожидании суда. Вину игроков не отрицают даже они сами – тем не менее, в их деле есть как минимум 3 спорных вопроса.

Во-первых, не очень понятно, в чем смысл этой показательной жесткости – забросить Кокорина и Мамаева в СИЗО вместо того, чтобы взять с них подписку о невыезде или посадить под домашний арест. Аргументы следствия в данном случае наивны и нелепы: в зале суда прозвучала фраза, что, если Мамаев останется на свободе, он сможет оказать давление на свидетелей, заплатив им деньги.

Но разве тем же самым не смогут заняться друзья Павла или его жена Алана, если возникнет необходимость? Очевидно, что Мамаева и Кокорина хотели публично наказать и сделать это как можно строже; но за решением Тверского суда стоит намеренная суровость, а не очищенная от предвзятости справедливость.

Во-вторых, создается ощущение, что общество осудило неразлучных друзей не только за конкретные проступки, датируемые восьмым октября, но и за совершенно эфемерные вещи – «оборзели», «получают миллионы и так себя ведут», «заводы стоят, а они развлекаются».

Всю эту чепуху нужно как можно скорее отправить на свалку: Кокорин и Мамаев не виноваты в том, что их работодатель платит им большие деньги. Высокий доход футболистов никак не повышает их социальную ответственность; они существуют в рамках закона и тратят деньги в рамках закона, а если и нарушают какие-то правила, то должны ответить за проступки согласно прописанным нормам.

В-третьих, вы серьезно думаете, что несколько пьяных драк заслуживают двух месяцев адской жизни в следственном изоляторе? В таком случае следственные изоляторы должны быть переполнены после каждого крупного праздника, когда люди собираются в барах и клубах, пьют алкоголь, а затем вступают в рукопашные конфликты.

«Блин, у нас в стране чертей, которые по пьяни кидаются на других людей очень много, что-то я особо не замечал, что их всех под стражу на 2 месяца тут же берут», – написал в твиттере краснодарский музыкант Хайд, и с ним сложно не согласиться. Набить кому-то лицо – серьезный проступок, но и футбольные селебрити, и обычные работяги с заводов и фабрик должны нести за него равное наказание.

Все 3 пункта легко сжимаются до простого вывода: в Тверском суде пережестили с делами Кокорина и Мамаева, устроив им показательную порку. Возможно, таким образом суд потворствовал настроениям публики, возможно – нет, но с парнями однозначно стоило поступить чуть мягче.

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