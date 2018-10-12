Глава клуба болельщиц ЦСКА объявила о флешмобе в поддержку Александра Кокорина и Павла Мамаева

Руководитель клуба болельщиц ЦСКА Екатерина Довлатова планирует запустить в соцсетях флешмоб в поддержку футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина.

«Даже мне, не болеющей за их футбольные клубы, их жалко. Нельзя отрицать, что они вели себя ненормально, чересчур агрессивно. Но у нас в каждом дворе есть такие пацаны, которые не только стулом, а всем, чем можно, доказывают свою точку зрения», – сказала девушка в интервью телеканалу 360°.

В чем будет заключаться акция девушка не уточнила.

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(Фото: инстаграм Екатерины Довлатовой)

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