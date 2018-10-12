Павел Мамаев получил первую передачку в Бутырке

Арестованные по подозрению в хулиганстве и побоях футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин не жалуются на условия в московском СИЗО «Бутырка».

«Павел Мамаев уже получил первую передачку. Все трое в настоящее время содержатся в карантинных камерах СИЗО «Бутырка». На условия не жалуются. Александр Кокорин переживает за брата. Мы ему сообщили, что у него жалоб нет, проблем нет», – рассказал «Интерфаксу» ответственный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников.

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