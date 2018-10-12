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Павел Мамаев получил первую передачку в Бутырке

Мамаев получил первую передачку в Бутырке
Eurosport

1 час назад

Отличный ассист!

Арестованные по подозрению в хулиганстве и побоях футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин не жалуются на условия в московском СИЗО «Бутырка».

«Павел Мамаев уже получил первую передачку. Все трое в настоящее время содержатся в карантинных камерах СИЗО «Бутырка». На условия не жалуются. Александр Кокорин переживает за брата. Мы ему сообщили, что у него жалоб нет, проблем нет», – рассказал «Интерфаксу» ответственный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников.

  • 11 октября Тверской суд постановил, что Кокорин и Мамаев пробудут в СИЗО до 8 декабря.
  • «Краснодар» настаивает на расторжении контракта с Мамаевым, «Зенит» ждет окончательного решения суда.

2 месяца в СИЗО для Кокорина и Мамаева – это перебор. С парнями поступили несправедливо

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