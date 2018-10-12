Газзаев – о Кокорине и Мамаеве: «Общественность требует крови, 7 лет тюрьмы. Это перебор»

Бывший тренер ЦСКА Валерий Газзаев выразил мнение по поводу наказания заключенных под стражу нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.

«Жаль, что игроки ведущих клубов, которые борются за чемпионство попали в криминальные сводки и стали героями скандальной хроники. Это удар по репутации. В первую очередь по репутации самих игроков, клубов и отечественного чемпионата.

Высказывания общественности – это перебор. Игроков уничтожали. Конечно, люди должны понести справедливое наказание. Но я считаю, что та мера пресечения на два месяца – это слишком. Я читаю газеты, в которых требовали посадить на семь лет, все желают крови. До этого нельзя доходить. Да, нужно наказать игроков, потому что четверо или пятеро били одного – это не мужской поступок.

Такие бытовые случаи часто встречаются, к сожалению. Если к какой-нибудь дискотеке подъехать посмотреть – там каждый день драка происходит. Я не защищаю их, они должны понести наказание. Но наказание соответствующее, с учетом их профессиональной деятельности. Это ведущие игроки, и от них очень много зависит.

Посмотрите, ЧМ прошел блестяще. Появились мальчишки, которые подражают игрокам. А это же пример для подражания для тех, кто занимается футболом. И какой пример мы показываем такими действиями? Публичные люди, знаковые фигуры должны показывать пример, как строить профессиональную жизнь. Мы должны внести закон, регламент в РФС, и люди должны сами понимать. Культура и ответственность – вот что должно быть», – сказал Газзаев в эфире радио «Комсомольская правда».

Футболисты избили чиновника Минпромторга, заместителя гендиректора «НАМИ» и водителя журналистки Первого канала.

Суд отправил Александра и Павла под стражу до 8 декабря.

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