Mash: Тверской суд посадил еще одного подельника Александра Кокорина и Павла Мамаева

Тверской суд арестовал еще одного участника легендарного загула Александра Кокорина и Павла Мамаева.

Как сообщил телеграм-канал Mash, очередным арестованным стал друг футболистов Александр Протасовицкий. Он осужден на 2 месяца пребывания в следственном изоляторе.

Ранее Тверской суд дал по 2 месяца заключения Мамаеву, Кокорину и брату Кокорина – Кириллу.

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