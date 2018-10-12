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Mash: Тверской суд посадил еще одного подельника Александра Кокорина и Павла Мамаева
Это уже целая преступная группировка.
Тверской суд арестовал еще одного участника легендарного загула Александра Кокорина и Павла Мамаева.
Как сообщил телеграм-канал Mash, очередным арестованным стал друг футболистов Александр Протасовицкий. Он осужден на 2 месяца пребывания в следственном изоляторе.
- Ранее Тверской суд дал по 2 месяца заключения Мамаеву, Кокорину и брату Кокорина – Кириллу.
- «Краснодар» настаивает на разрыве контракта с Мамаевым, «Зенит» занял выжидательную позицию.
2 месяца в СИЗО для Кокорина и Мамаева – это перебор. С парнями поступили несправедливо
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