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«Портреты Кокорина и Мамаева – срочно в школы». Шнуров высказался о главном скандале октября

«Портреты Кокорина и Мамаева – срочно в школы». Шнуров высказался о главном скандале октября
Eurosport

1 час назад

Не в бровь, а в глаз.

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров опубликовал стихотворение, посвященное похождениям Александра Кокорина и Павла Мамаева.

Вот его полный текст:

«Два веселых футболиста

Вместе провели уикенд, –

*********** [побили] министра,

Став героями легенд!

Как богатыри былины,

Встали с печки, вот те нать,

И пошли вдоль по Неглинной

По ********** [лицам] пинать.

Александр Кокорин и Павел Мамаев

И ногами, и руками,

Любо дорого глядеть!

Крепкие они, как камень,

Звонкие они, как медь!

**** [Зачем] трогать их-то, ибо –

Вот герои от народа,

И под стать они Хабибу.

Им я посвящаю оду!

Их портреты срочно в школы

(Дай им, боже, больше сил)

Для примера и прикола,

Я, будь воля, разместил!» – написал Шнуров.

  • В данный момент Кокорин и Мамаев задержаны по статье 123 УК РФ «Хулиганство» и находятся в СИЗО «Бутырка».
  • «Краснодар» объявил, что намерен расторгнуть контракт с Мамаевым. «Зенит» ждет окончательного решения суда и пока не выгоняет Кокорина.

Кокорину и Мамаеву устроили показательную порку. 2 месяца ареста – перебор

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