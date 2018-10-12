Other Agency
«Портреты Кокорина и Мамаева – срочно в школы». Шнуров высказался о главном скандале октября
Не в бровь, а в глаз.
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров опубликовал стихотворение, посвященное похождениям Александра Кокорина и Павла Мамаева.
Вот его полный текст:
«Два веселых футболиста
Вместе провели уикенд, –
*********** [побили] министра,
Став героями легенд!
Как богатыри былины,
Встали с печки, вот те нать,
И пошли вдоль по Неглинной
По ********** [лицам] пинать.
И ногами, и руками,
Любо дорого глядеть!
Крепкие они, как камень,
Звонкие они, как медь!
**** [Зачем] трогать их-то, ибо –
Вот герои от народа,
И под стать они Хабибу.
Им я посвящаю оду!
Их портреты срочно в школы
(Дай им, боже, больше сил)
Для примера и прикола,
Я, будь воля, разместил!» – написал Шнуров.
- В данный момент Кокорин и Мамаев задержаны по статье 123 УК РФ «Хулиганство» и находятся в СИЗО «Бутырка».
- «Краснодар» объявил, что намерен расторгнуть контракт с Мамаевым. «Зенит» ждет окончательного решения суда и пока не выгоняет Кокорина.
Кокорину и Мамаеву устроили показательную порку. 2 месяца ареста – перебор