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Невзоров: «В футболе нет места адекватам. Мозг у футболистов снабжен не извилинами, а швами»

Невзоров: «В футболе нет места адекватам. Мозг у футболистов снабжен не извилинами, а швами»
Eurosport

24 мин. назад

Александр Глебович знает только одно исключение из правил.

Журналист Александр Невзоров высказался о ситуации вокруг нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.

«На медийном поле Петрова и Баширова сменила другая парочка идиотов, ничем не хуже. Теперь есть Кокорин и Мамаев, которые не умеют пользоваться стулом, потому что чиновник ушел живым. Хотя он виноват только в том, что смахивал на китайца. Вообще, тот, кто любит футбол, обязан любить и такие инциденты. Обязан понимать, что в этом виде спорта места для адекватов, в общем-то, и нет.

Потому что мозг у футболистов, вероятно, снабжен не извилинами, а швами. И имеет поверхность, сшитую примерно из 32 многоугольников, и надпись Nike, adidas или Mikasa. Есть одно исключение, я его знаю – это Кержаков, который, безусловно, не мячик имеет в голове», – сказал Невзоров в эфире радио «Эхо Москвы».

  • Кокорин и Мамаев задержаны по статье 123 УК РФ «Хулиганство» и находятся в СИЗО «Бутырка».
  • Игроки пробудут в следственном изоляторе до 8 декабря, когда суд вынесет окончательное решение по их делу.

Кокорину и Мамаеву устроили показательную порку. 2 месяца ареста – перебор

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