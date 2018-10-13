Александр Кокорин и Павел Мамаев не заслужили снисхождения. Смолов и Тактаров зря их защищают

От резкого взлета и мелькания нулей на счетах у русских футболистов едет крыша, обнажая самые ужасные пороки и комплексы. Проще всего свалить такие проявления дикости на особенности менталитета – большинство парней гоняли мяч на горбатых полях, не доедали в спортинтернатах и штопали бутсы. Наивно считать это оправданием, ведь существуют гораздо более жесткие примеры.

Большинство выходцев из бразильских фавел выросли в гораздо худших условиях, чем Кокорин и Мамаев, но это не мешало им остаться людьми после достижения успеха. Опорник «Реала» Каземиро расплакался во время интервью, когда журналист вручил ему йогурт – в детстве он не мог себе его позволить. У родившегося в чилийском захолустье Алексиса Санчеса не было бутс, до 12 лет он гонял мяч босиком, а после того как разбогател, превратил родную деревню в мини-Лас-Вегас. Кокорин же отказал первому тренеру в подписанном плакате для детской секции в родных Валуйках.

Александр Кокорин и Павел МамаевEurosport

Русские футболисты (да и другие наши спортсмены) словно забыли, как стирали коленки и выбивали локти на пути к славе и деньгам, и не ценят нынешний статус. Понты для них дороже денег: дорогущие тачки, чартеры на самолетах, шампанское за 250 тысяч евро, фотки с пушками на фоне гор и никакого стоп-крана. Можно не сомневаться – будь у Мамаева больше кожи на теле, он бы набил еще несколько татуировок. «И вот уже есть миллионов шесть. Вилла в Монако, в Швейцарии счет, но надо, надо, надо еще», – Семен Слепаков написал песню про коррупцию, но в данном контексте она обретает общий смысл.

Чувство вседозволенности, как и жажда наживы, не лечатся штрафами (если лечатся вообще) – нужны радикальные методы. Поэтому аргументы защитников Кокорина и Мамаева выглядят жалко. «Все мы люди, все мы ошибаемся, и каждый из нас совершал глупые поступки, о которых неоднократно жалел впоследствии. Проще всего сейчас осуждать ребят, тем самым только ухудшая ситуацию. Не лучше ли дать им возможность исправить эту ошибку и загладить вину перед пострадавшими и обществом. Все нуждаются в прощении и поддержке, давайте все будем чуточку снисходительнее и добрее», – написал форвард «Локомотива» Смолов в инстаграме. Немного снисхождения уже проявили к самому Федору, который после чемпионата мира покинул место ДТП, бросив машину на проезжей части.

Понять и простить можно на первый раз – напились ребята, что-то нашло, стул не был прикручен к полу. Два месяца в СИЗО, возможно, и слишком строго, но фееричная вечеринка Паши и Саши в 2016-м сыграла свою роль. Точнее, «самые искренние извинения» футболистов после того кутежа. Сейчас они выглядят омерзительно и кощунственно по отношению ко всем – клубам, болельщикам, обществу. Отсюда полные ненависти комментарии в соцсетях и забитые ленты информагенств.

Первый русский чемпион мира UFC Олег Тактаров оправдал действия Кокорина и Мамаева молодостью и горячей кровью: «Не трогайте их. Молодые ребята, тестостерон брызжет. Я думаю, ребята исправятся. Это наша гордость все-таки». Что-что, простите, гордость!? Гордость, которая мочит людей на стоянках и общепите? С таким же подходом можно защищать дорогущего персидского кота, который регулярно гадит в тапки, но, сволочь, такой красивый и пушистый.

Вглядитесь в лицо Кокорина в наручниках – даже в такой ситуации он не приложил усилий, чтобы скрыть ехидную ухмылку. Это уже вопрос не воспитания, а адекватности. Человек ни на секунду не усомнился в безнаказанности и всем видом дал понять – его вытащат. Легче поверить в лохнесское чудовище, чем искренности этой гордости нации, которая едва прочитала текст с извинениями по бумажке.

К Кокорину и Мамаеву не может быть снисхождения не только из-за их похождений, которых наверняка гораздо больше, чем мы знаем; очень уж у них разухабистый образ жизни. Их подставили другие русские спортсмены, в том числе футболисты, которых прощали/вытаскивали/отмазывали ранее.

Не поехавший на чемпионат мира Игорь Денисов в 2010-м сломал нос инструктору РОСТО, а несколько лет спустя, отмечая день рождения в кафе, вызвал на бой полицейского. Самбиста Расула Мирзаева приговорили к двум годам лишения свободы по делу о гибели Ивана Агафонова. Суд квалифицировал дело как убийство по неосторожности и отпустил осужденного из зала суда – Расул отсидел год в СИЗО, где год считается за два. Отец убитого назвал приговор чушью.

В нынешней ситуации особенно цинично прозвучал комментарий бывшего полузащитника московского «Локомотива» Александра Алиева, который в 2016-м избил жену, но так и не сел. «Кокорин и Мамаев поступили неправильно, но сейчас, извините меня за слово, их смешивают с говном. Я хочу их поддержать».

Русскому футболу исключительно повезло, что такие герои, как Павел и Александр по разным причинам пропустили ЧМ-2018. Страшно подумать, как бы сейчас реагировали на значки ЗМС хейтеры. Летом от игры сборной распирала гордость, с которой Кокорин и Мамаевым ассоциируются меньше всего.

Их поступки ужасны, извинения ничего не стоят, поэтому защита и сочувствие – самая бессмысленная и глупая мера в данной ситуации. Развязка этой истории сейчас очень важна для щеглов, которым не хватает на йогурт и новые бутсы где-нибудь в Тюмени или Миллерово. Если конфликт замнут, мы можем потерять целое поколение.

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