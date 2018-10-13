Getty Images

Адвокат Мамаева: «Павел и Кокорин не являются подозреваемыми по делу об избиении водителя»

Адвокат Мамаева: «Павел и Кокорин не являются подозреваемыми по делу об избиении водителя»
Eurosport

4 мин. назад

Вот это поворот.

Адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Игорь Бушманов рассказал о ходе дела об избиении водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука.

«Мы дали развернутые показания по эпизоду, который произошел на парковке. В настоящее время он квалифицирован следствием по статье 116 – умышленное причинение побоев. Исходя из тех повреждений, которые установлены у потерпевшего, возможно, со временем будет переквалификация на другую статью, предусматривающую либо легкий, либо средней тяжести вред здоровью. Пока об этом речи не идет, уголовное дело возбуждали в отношении неустановленных лиц. Подозреваемыми по этому делу ни Мамаев, ни Кокорин не являются.

Павел не является главным фигурантом, он один из участников. Мы дали подробные показания по этому делу и указали степень своего участия в этом эпизоде. Ни подозрений, ни обвинений в рамках этого уголовного дела не выдвигалось. Только по эпизоду в кафе. А в нем мы признали свою непричастность к этим действиям», – цитирует юриста «Чемпионат».

  • Футболисты избили чиновника Минпромторга, заместителя гендиректора «НАМИ» и водителя журналистки Первого канала.
  • Суд отправил Александра и Павла под стражу до 8 декабря.
Eurosport в инстаграме

Подписывайся на Eurosport.ru в инстаграме

По теме

Чемпионат России

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - Два дебютных гола Усэйна Болта в профессиональном футболе

03:27
Популярные видео
Гениальный матч от дуэта Малкин/Кессел: у Джино 3 ассиста, у Фила – хет-трик
1 089 просмотров20 ч
На шедевр Макдэвида «Бостон» ответил шедевром Пастрняка и еще трешкой
 528 просмотров20 ч
А еще вам может понравиться