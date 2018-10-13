Суд арестовал имущество и счета игрока «Спартака» Дениса Глушакова и его жены в рамках развода

28 сентября в суде зарегистрировали иск Дарьи Глушаковой к футболисту о разделе совместно нажитого имущества. Заседание по процессу пройдет 22 октября, сообщила пресс-секретарь суда Людмила Коснырева радио «Говорит Москва».

В рамках дела Никулинский районный суд Москвы арестовал имущество и счета Глушакова и его жены.