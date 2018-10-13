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Суд арестовал имущество и счета игрока «Спартака» Дениса Глушакова и его жены в рамках развода
Новый сериал.
28 сентября в суде зарегистрировали иск Дарьи Глушаковой к футболисту о разделе совместно нажитого имущества. Заседание по процессу пройдет 22 октября, сообщила пресс-секретарь суда Людмила Коснырева радио «Говорит Москва».
В рамках дела Никулинский районный суд Москвы арестовал имущество и счета Глушакова и его жены.
- Ранее Глушаков лайкнул в соцсети стихотворение с критикой тренера клуба Массимо Карреры, за что был переведен в молодежный состав.
- Такая же участь постигла и защитника красно-белых Андрея Ещенко.
- «Спартак» вылетел из Лиги чемпионов, в РПЛ после 10 туров москвичи идут на четвертом месте, отставая от лидирующего «Зенита» на 7 очков.
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