«Игрок «ПСЖ» избил битой прохожего, его тоже схватили». Журналисты из Европы – о Кокорине и Мамаеве

Пока Кокорин и его верный друг Мамаев шлют вечер в хату пацанам и не уходят с информационного поля, Тимофей Загорский связался с иностранными журналистами и спросил, что они думают про ситуацию и как бы она закончилась у них в стране.

Томаш Смоковски

Польша, комментатор Telewizja Polsat

Конечно, их знают в Польше. Не прямо так сильно, но если вот так взять, то Кокорин у нас игрок узнаваемый. Думаю, произойди такое у нас, к ним бы отнеслись с полной серьезностью. Потому что наших футболистов мы никогда не причисляли к гражданам высшей категории. Подозреваю, что им бы грозила такая же уголовная ответственность, как и любому среднестатистическому поляку. Была ли у нас такая же история? Нет (смеется).

Александр КокоринOther Agency

Хотя, было что-то подобное с резервным вратарем «Леха» Познань, который, не будучи включенным в заявку на матч, погнал на выезд своего любимого клуба «Гурник» и подрался во время игры. Просто решил заступиться за друзей – выбежал на поле, и давай. Дело стало громким, потому что его потом распознали на фотографиях. На него не завели уголовку, зато «Лех» разорвал контракт. Футболиста звали Гжегож Каспшик.

Радек Шпрыняр

Чехия, редактор iSport.cz

Нет, у нас их не знают и никогда такой подобной ситуации не было. Если бы что-то такое у нас произошло, общество бы их стопроцентно осудило и, подозреваю, клуб бы с ними тоже разорвал соглашение. У нас такое просто неприемлемо. Хотя, конечно, все зависит от ситуации – кто первый ударил, кто защищался и так далее.

Наим Бенеддра

Франция, редактор Goal.com

Да, я знаю их, потому что они играют за сборную. Мамаев, возможно, не так известен, но Кокорин довольно знаменит. У него опыт больших турниров, хотя он на них особенно не выделялся, и в последнее время о нем больше говорят в газетах (история усов или поездка в Монте-Карло). Что меня удивило больше всего, так это то, что он приложил немало усилий, чтобы вернуться после серьезной травмы, а затем вот так глупо закончил карьеру этой историей.

Если бы это произошло во Франции, их бы непременно преследовали. Скорее всего, они бы закончили уголовниками или занимались бы общественными работами. Это зависит от тяжести поступка, мотивов и обстоятельств. Трудно сейчас предугадывать. Если футболисты нападают на граждан, это всегда притягивает много шума, и их бы обязательно обвинили. Это непростительно. Мы не шутим с хорошим поведением. Футболисты должны быть образцом поведения, особенно с 2010 года и после фиаско в Южной Африке (автобусное дело).

Александр КокоринOther Agency

Во Франции были дикие случаи, но они чаще всего связаны с супружеским насилием (это не одно и то же) – это история Антуана Конте. В 2016-м бывший игрок «ПСЖ» поссорился с девушкой, та выскочила из дома и попросила помощи у прохожего. Антуан настолько обезумел, что проломил битой голову этому защитнику. Еще один случай – выходка бывшего игрока «Лиона» Гайлейна Ансельмини, который избил одноклубника Фабриса Фиореса из-за денег. Это было преднамеренное преступление, поэтому он отсидел много лет за это. Было много других плохих историй, но чаще всего это какие-то столкновения игроков и болельщиков (Сиссе, Рибери). Ничего особенного.

Джоэл Аморим

Португалия, автор WhoScored.com

Да, я в курсе, что это за ребята. Я ежедневно работаю с российским футболом, поэтому знаю, что происходит в стране. Большинство людей в Португалии не знают ни одного из них, тем не менее, найдется хоть кто-то, кто слышал о Кокорине, о Мамаеве – нет.

Павел МамаевGetty Images

Не уверен, что они попадут в тюрьму. Вероятно, их оштрафуют или чуть приостановят карьеру. Не думаю, что люди будут терпеть что-то подобное от футболистов. Это всегда плохо. У нас был схожий случай, когда игрок сборной Рикардо Са Пинту напал на тренера Артура Жорже (тот самый из ЦСКА) и просто закончил в ней играть, не более. История не дошла до суда, даже до гражданского. Больше никаких серьезных инцидентов в Португалии не припомню.

Ведран Бубле

Хорватия, колумнист index.hr

Что ж, должен сказать, что ранее я никогда не слышал о чем-то подобном в нашем футболе. Но скрытая камера сделала свое дело. На первый взгляд, их ожидают суровые наказания. Но если посмотреть на видео, то понимаешь, что они сами, в первую очередь, суровые люди, и тогда кажется, что они заслуживают всего этого. Совершенно возмутительно, что они натворили, ведь спортсмен даже ассоциироваться с этим не может, поскольку несет ответственность за образ жизни молодежи.

У нас никогда не было ничего подобного в Хорватии. Не представляю, чем закончится дело – это зависит от того, насколько они популярны в России. Допускаю, что им опять все сойдет с рук.

Cэн Сильвейра

Испания, создатель MinutoRuso

Конечно, я знаю их, я даже написал про них колонку. Но в Испании, конечно, о них не говорят. Думаю, у нас в последние годы ничего подобного не происходило. Чем все это закончится? Не знаю. Давайте подождем до 8 декабря. Затем судья уже примет решение. Если К&М выпустят, они снова должны заиграть в футбол, потому что футбол – это футбол, и эти факты никак с ним не связаны. Играть они умеют.

Другой текст про сладкую парочку от Тимофея Загорского (там сексологи-психологи обсуждают, почему Кокорин такой проблемный):

«Когда деньги попадают к незрелым людям, это заканчивается печально». Почему Кокорин стал таким

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