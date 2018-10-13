Йоан Молло – Александру Кокорину: «Я знаю, ты отличный парень. Хочу поддержать тебя»

Полузащитник «Крыльев Советов» Йоан Молло поддержал форварда «Зенита» Александра Кокорина, на которого заведено уголовное дело.

«Хочу поддержать тебя. Я знаю, ты отличный парень, потому что жил рядом с тобой на протяжении восьми месяцев. Ты всегда думаешь о семье, друзьях, и мне нравится эта черта. Желаю скорее вернуться к нам и отправляю всю свою поддержку. Чао, бро», – цитирует обращение Молло «Спорт день за днем».

На видео с камер видно, как футболисты избили водителя журналистки Первого канала.

Суд отправил Александра и Павла под стражу до 8 декабря.

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