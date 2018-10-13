«Пошел ***** [нафиг], Кокорин, пошел ***** [нафиг], Мамаев». Трек Славы КПСС по главной теме осени

Рэп-исполнитель Слава КПСС выпустил трек под названием «Мы живем в России», посвященный футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву.

«Мы живем в России, мы живем в Саранске – пошел ***** [нафиг], Кокорин, пошел ***** [нафиг] по-братски. Пошел ***** [нафиг], Мамаев, пошел ***** [нафиг] по-братски», – поет Вячеслав.

Трек можно послушать по этой ссылке.

Инструментал для композиции позаимствован из всемирно известного хита A$AP Rocky feat. Drake, 2 Chainz & Kendrick Lamar – F**kin' Problems.

Слава КПСС – известный в России рэп-исполнитель, выступающий под множеством никнеймов, кроме основного: Гнойный, Соня Мармеладова, Валентин Дядька, Воровская лапа и другие. В 2017 году Гнойный победил Оксимирона со счетом 5:0 в рэп-баттле в рамках кроссовера VERSUS X #SLOVOSPB.

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