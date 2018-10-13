Business FM: девушки ползали под столиком Кокорина и Мамаева перед их дракой с Паком

Стали известны новые подробности драки в кафе, учиненной футболистами РПЛ Александром Кокориным и Павлом Мамаевым.

Радиостанция Business FM связалась с информированным источником, который раскрыл детали случившегося в «Кофемании». По словам источника, компания, состоявшая из Кокорина, Мамаева, четырех мужчин и четырех девушек, вела себя неприлично и вызвала недовольство чиновника Минпромторга Дениса Пака.

«Бывшие с ними девушки ползали под столиками. Пак попросил официанта пересадить его, но в кафе было очень много народу, и столика на трех человек не оказалось. Когда компания стала ржать и упоминать корейского исполнителя песни Gangnam Style, чиновник даже не сразу понял, что выпады адресованы в его сторону.

Он спросил: вы это, извините, мне? Пак попытался осадить пьяную компанию, потребовав, чтобы те вели себя прилично в общественном месте. В ответ ему сказали что-то типа: «Ты китаец, в Китай и вали, там замечания и делай», – рассказал источник.

В итоге Кокорин ударил Пака стулом по голове, и тот получил сотрясение мозга. Вторым потерпевшим стал гендиректор ФГУП НАМИ Сергей Гайсин – он приехал в «Кофеманию», когда ссора уже была в разгаре, и ему разбили губу и ушибли кисть.

Пак хотел пересесть за столик для трех человек, так как договорился о встрече с Гайсином и еще одним чиновником Минпромторга.

Кокорин и Мамаев в данный момент находятся в следственном изоляторе и ожидают окончательного решения суда.

В РПЛ все хорошо.

Стикерпак, тетрапак, 2Pac. 11 паков, к которым нельзя подпускать Кокорина и Мамаева

Подпишись на нас в телеграме