«Состояние нормальное, жизнь продолжается». Кокорин и Мамаев рассказали, как им живется в СИЗО

Журналисты «Дождя» дозвонились к заключенным под арест полузащитнику «Краснодара» Павлу Мамаеву и нападающему «Зенита» Александру Кокорину.

«Жду адвоката, он придет в понедельник. Я сожалею о поступке, о чем сказал в суде. Пока нахожусь здесь, состояние нормальное, жизнь продолжается», – сказал Мамаев.

Заключенный добавил, что слышал новость о готовности Рамзана Кадырова пригласить его в ФК «Ахмат», но не прокомментировал позицию главы Чечни: «Пока занят текущей ситуацией, никому не пожелаю здесь оказаться».

Кокорин держится бодрее. «Надеюсь, в ситуации разберутся, не унываю. Утром ел кашу, пью чай. Первым делом спросил, есть ли спортзал. Написал заявление, чтобы попасть туда. Пришло много писем, я пытаюсь всем ответить. Все читаю», – сказал Александр.

Мамаев и Кокорин проходят подозреваемыми по уголовному делу о двух драках в центре Москвы.

Суд в качестве меры пресечения заключил футболистов под стражу до 8 декабря.

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