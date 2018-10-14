Ибрагим Цаллагов – об Александре Кокорине и Павле Мамаеве: «Заслужили хорошую порку, но не клетку»

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев проведут два месяца в СИЗО «Бутырка» за два инцидента, расцененных судом как нарушение статьи 213 УК РФ «Хулиганство».

Подсудимых поддержали в социальных сетях президент Чечни Рамзан Кадыров – он даже предложил мужчинам реабилитировать спортивную карьеру в «Ахмате» – нападающий «Локомотива» Федор Смолов и первый русский чемпион UFC Олег Тактаров. Список пополнил защитник «Рубина» Ибрагим Цаллагов.

«Кто из вас без греха, пусть первый бросит в них камень...Много шума в последнее время по поводу инцидента с участием Кокориных и Мамаева. И этот шум мешает беспристрастно оценить данный эпизод. Очевидно, что ребята поступили неправильно и недостойно, тем самым унизив, в первую очередь, себя и близких. Они должны ответить за поступки. Вопрос лишь в степени их наказания. По мне, они заслужили хорошую порку, но не государственную клетку. К сожалению, исправить совершенное невозможно, но возможно загладить вину раскаянием и добрыми делами! Надеюсь, им дадут такую возможность», – написал Цаллагов в инстаграме. Одобрительный комментарий под постом оставил Георгий Габулов, футболист и брат кипера «Брюгге» Владимира.

Александр и Кирилл Кокорины, а также Павел Мамаев выйдут из СИЗО только 8 декабря.

Друзья совершили два нападения с избиением: на чиновника в кофейне и на водителя журналистски Первого канала.

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