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Mash: Александр Кокорин и Павел Мамаев будут тренироваться в спортзале СИЗО

Mash: Кокорин и Мамаев будут тренироваться в спортзале СИЗО
Eurosport

23 мин. назад

Готовятся к трансферу в «Ахмат»?

Тюремные будни арестованных Александра Кокорина и Павла Мамаева станут разнообразнее.

Ранее стало известно, что футболисты смогут насладиться в стенах СИЗО состязаниями в нардах и шашках. Телеграм-канал Mash подарил больше информации: как только Мамаева и Кокорина переведут из карантинных камер в обычные, они напишут заявление с просьбой о посещении спортзала – об этом дебоширам сообщили представители ОНК, посетивших «Бутырку».

  • Александр Кокорин и Павел Мамаев проведут в месте лишения свободы два месяца – до 8 декабря.
  • Арестован также младший брат Кокорина Кирилл.
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