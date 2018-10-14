Mash: Александр Кокорин и Павел Мамаев будут тренироваться в спортзале СИЗО

Тюремные будни арестованных Александра Кокорина и Павла Мамаева станут разнообразнее.

Ранее стало известно, что футболисты смогут насладиться в стенах СИЗО состязаниями в нардах и шашках. Телеграм-канал Mash подарил больше информации: как только Мамаева и Кокорина переведут из карантинных камер в обычные, они напишут заявление с просьбой о посещении спортзала – об этом дебоширам сообщили представители ОНК, посетивших «Бутырку».

Александр Кокорин и Павел Мамаев проведут в месте лишения свободы два месяца – до 8 декабря.

Арестован также младший брат Кокорина Кирилл.

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