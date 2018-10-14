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63.ru: Самарские активисты задержали пьяного водителя – им оказался игрок «Крыльев Советов» Башкиров

63.ru: Самарские активисты задержали пьяного водителя – им оказался игрок «Крыльев Советов»
Eurosport

47 мин. назадОбновлено 46 мин. назад

Пока он на свободе.

В результате осмотра городских дорог в ночь на 14 октября самарская ДПС остановила футболиста «Крыльев Советов» Евгения Башкирова.

Мужчина, согласно медицинскому освидетельствованию, был нетрезв – уровень алкоголя в его крови превысил норму в три раза. Автомобиль спортсмену не принадлежит – Евгений воспользовался каршеринговым сервисом.

В отношении спортсмена ГАИ составила протокол, и мужчину отпустили домой до судебного разбирательства.

Самарский клуб отказался комментировать инцидент.

  • «Крылья Советов» занимают 11 строчку таблицы РПЛ.
  • В следующем туре 20 октября самарский клуб сыграет с «Уралом».
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