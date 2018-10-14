Other Agency
63.ru: Самарские активисты задержали пьяного водителя – им оказался игрок «Крыльев Советов» Башкиров
Пока он на свободе.
В результате осмотра городских дорог в ночь на 14 октября самарская ДПС остановила футболиста «Крыльев Советов» Евгения Башкирова.
Мужчина, согласно медицинскому освидетельствованию, был нетрезв – уровень алкоголя в его крови превысил норму в три раза. Автомобиль спортсмену не принадлежит – Евгений воспользовался каршеринговым сервисом.
В отношении спортсмена ГАИ составила протокол, и мужчину отпустили домой до судебного разбирательства.
Самарский клуб отказался комментировать инцидент.
- «Крылья Советов» занимают 11 строчку таблицы РПЛ.
- В следующем туре 20 октября самарский клуб сыграет с «Уралом».
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте