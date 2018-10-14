Понедельник, 8 октября

Что могли сделать: явиться с повинной и извиниться.

Что сделали: легли на дно. Причем Кокорин, очевидно, незнакомый с нюансами таких ситуаций или не до конца протрезвевший, поленился даже выключить телефон. В результате, до него дозвонились не только друзья-футболисты, но и пранкеры.

Возможно, ребята «сидели ровно» вполне осознанно – чтобы скрыть наличие веществ в крови. Но в этом тоже было мало смысла. Сочувствующих оказалось бы гораздо меньше, настаивай футболисты настаивали на том, что утренний Перл-Харбор в центре Москвы они устроили на трезвую голову. А современная судмедэкспертиза в состоянии определить, что ел, пил и вдыхал человек за последние двое суток и даже больше.

Возможность явки с повинной существовала практически весь понедельник. С момента нападения на Пака до публикации видосов из кафе прошло не менее восьми часов. Если бы пьяные бойцы побежали сдаваться сразу после битвы на парковке, у них было бы еще на пару часов больше времени. Да и последствия получились бы не такими фатальными.

Явка с повинной не исключает наказания, но всегда смягчает степень наказания. Вместо этого Кокорин и Мамаев послали гонцов в «Кофеманию» с пятью миллионами рублей, чтобы выкупить утреннее кино. Суд наверняка учтет это при вынесении приговора.

Вторник, 9 октября

Что могли сделать: все-таки приехать и сдаться.

Что сделали: прислали вместо себя адвоката. Увы, парни никуда не спешили. Лишь к вечеру на второй день после побоищ в полицию прибыл адвокат Александр Добровинский.

Мамаев и КокоринGetty Images

На второй день прояснился масштаб случившегося. Видео с избиением водителя тоже утекло в сеть. Вся страна смаковала подробности, появилась реакция из Кремля. Адвокат чиновника Пака сообщил, что никаких попыток выйти на связь и принести извинения со стороны футболистов не было.

Среда, 10 октября

Что могли сделать: вести себя адекватно на допросе.

Что сделали: Кокорин сидел в кресле так вальяжно, словно давал интервью клубному каналу. Его беспечность и безмятежность на допросе напоминали всю его карьеру – расслабленную, вяло наполненную стремлением вырваться из гравитации РПЛ и добиться чего-то по-настоящему выдающегося. В итоге Кокорин забыл, за что задержан, а в конце подмигнул. Подмигнул ли следователь в ответ – не сообщается.

Александр Кокорин в зале судаGetty Images

Мамаев, напротив, сидел весь на нервах. Впрочем, даже он не осознал всей тяжести положения, иначе не вел бы себя так дерзко. После вопроса «Это интервью или что?» у него не осталось шансов на снисхождение. О том, что Мамаев до декабря пробудет в «Бутырке», было объявлено немедленно.

Четверг, 11 октября

Что могли сделать: очнуться.

Что сделали: снова несли чушь. Утром, отвечая на вопросы обозревателя «МК», Кокорин закопал себя еще глубже. Сначала он сказал, что все раздули. Потом пошутил, что не избил журналистку лишь потому, что стулья в ИВС намертво прикручены к полу. А еще сказал, что один из следователей назвал их с Мамаевым мразями. Откровения Александра помогли срубить много кликов, но вообще – стоило бы заткнуться. Следователи вряд ли отблагодарят Кокорина за утечку фраз, которые не предназначались широкой публике.

Павел МамаевGetty Images

Мамаев раньше подельника пришел в себя. Он согласился на допрос в ночь со среды на четверг, хотя закон запрещает следственные действия в это время суток. Вполне возможно, отрезвляющий эффект на Павла произвел пункт в контракте с «Краснодаром», согласно которому футболист попадает на 30 миллионов евро, если договор будет расторгнут из-за дисциплинарных санкций.

У Кокорина и Мамаева был шанс отделаться домашним арестом или выйти под залог, но они сделали все, чтобы этого не случилось.

Другие тексты Андрея Пономарева:

«Не думаю, что он гей». Все секс-скандалы Роналду

Роман Еременко перешел в «Спартак». Чем он занимался 2 года и почему предал ЦСКА

Смотри на YouTube все самое свежее, важное и актуальное