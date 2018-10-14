«Это похоже на шоу «на крови». Газзаев защитил Александра Кокорина и Павла Мамаева от травли

Экс-тренер сборной России, а сейчас депутат Госдумы Валерий Газзаев выступил против общественного хейта в адрес арестованных Александра Кокорина и Павла Мамаева.

«Известные, и, кстати, не без оснований, футболисты Кокорин и Мамаев оказались в криминальных сводках. Конечно, публичным людям, да и вообще кому бы то ни было, неприемлемо подобное поведение. Но я считаю, что кампания осуждения, развернутая против них в соцсетях и СМИ, уже чрезмерна. Происходящее уже похоже на шоу «на крови». Пора остановиться с публичной поркой и травлей, которые могут повлиять на ход следствия. Каждый имеет право на исправление ошибок.

Футболисты находятся в СИЗО, уже отвечают за содеянное. По их репутации нанесен огромный удар. Все это послужит для них уроком на всю оставшуюся жизнь. Хотелось бы призвать общество остановить это показное бичевание людей. Их будут судить в соответствии с законодательством РФ. Давайте дадим правоохранительным органам спокойно, объективно и без эмоций разобраться в происшедшем», – цитирует Газзаева «Спорт-Экспресс».

Кокорин и Мамаев проведут в СИЗО «Бутырка» 2 месяца.

Пока спортсмены находятся в карантинных камерах.

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