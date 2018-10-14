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Общественный наблюдатель: «Павел Мамаев получил от отца лапшу быстрого приготовления и сладости»
Подробности первого ассиста в СИЗО.
Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии по Москве Иван Мельников рассказал, что именно полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев получил в первой передачке в СИЗО от отца.
«Они все поели, и с их стороны не было каких-то жалоб. Это относится и к питанию – есть можно. Павел Мамаев сказал, что не на курорте находится. Он понимает, что несет ответственность за содеянное. Павел получил передачку – как понимаю, от отца. Там лапша быстрого приготовления, сладости и так далее. Братья Кокорины пока еще не получили передачку от родных», – цитирует Мельникова «Чемпионат».
- 11 октября Тверской суд постановил, что Кокорин и Мамаев пробудут в СИЗО до 8 декабря.
- «Краснодар» настаивает на расторжении контракта с Мамаевым, «Зенит» ждет окончательного решения суда.
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