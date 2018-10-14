Sport24: в Самаре задержали защитника «Крыльев» Тигиева – в его анализах обнаружен амфетамин

В Самаре задержали еще одного футболиста «Крыльев Советов». На этот раз поймали защитника «Крыльев Советов» Георгия Тигиева.

Футболист, принадлежащий «Спартаку», отдыхал в ресторане вместе с Евгением Башкировым, которого задержали накануне, но ехал на машине уже днем. Тигиев выдохнул в трубку допустимые 0,09 промилле, но его заподозрили в наркотическом опьянении и отправили на анализ, сообщает телеграм-канал Mash.

«Сотрудниками ДПС в присутствии понятых ему было предложено пройти медицинское освидетельствование. Он согласился. В выдыхаемом воздухе норма алкоголя соответствовала допустимым минимальным значениям, но у медицинского работника возникло подозрение, что в крови и в моче задержанного игрока могут содержаться наркотические вещества, так как были все признаки того, что он находится в нетрезвом состоянии.

Более того, после того, как он сдал мочу, первичный анализ показал наличие амфетамина», – сообщил Sport24 активист движения «Ночной патруль».

Тигиев играет в Самаре на правах аренды.

«Крылья Советов» занимают 11 строчку таблицы РПЛ.

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