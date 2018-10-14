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Активист «Ночного патруля»: «Георгий Тигиев хамил, угрожал связями, вел себя как Кокорин и Мамаев»

Активист: «Тигиев хамил, угрожал, вел себя как Кокорин и Мамаев»
Eurosport

1 час назадОбновлено 18 мин. назад

Собрал комбо.

Активист движения «Ночной патруль» Максим Чуркин рассказал подробности задержания защитника «Крыльев Советов» Георгия Тигиева.

«Тигиев вел себя очень агрессивно, при оформлении правонарушении он хамил, угрожал связями, грозился некой физической расправой над активистами «Ночного патруля». В общем, вел себя как Кокорин и Мамаев. Видимо, это его вдохновило», – цитирует Чуркина Sport24.

  • Тигиев принадлежит «Спартаку» и играет в Самаре на правах аренды.
  • Содержание алкоголя в крови Тигиева оказалось в пределах нормы, но в его анализах нашли амфетамин.
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