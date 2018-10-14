Спортивный юрист Пацев о Тигиеве: «Для амфетамина стандартная дисквалификация – два года»

Спортивный юрист Артем Пацев рассказал, что грозит защитнику «Крыльев Советов» Георгию Тигиеву, которого задержали за вождение в состоянии наркотического опьянения.

«Дисквалификация зависит от того, какой именно амфетамин. Он входит в разные группы. Этот случай должен стать известным допинговым службам, так как произошло это не после допинг-теста. Если они об этом узнают, откроется отдельное разбирательство.

Все вещества в запрещенном списке разбиты на две группы – особые и неособые субстанции. Разбиты по принципу, можно ли подцепить вещество случайно или ты употребляешь вещество для допинга. Поэтому для амфетамина стандартная дисквалификация – два года. Но если будет доказано, что вещество было употреблено специально для улучшения спортивных результатов, то дисквалификация составит четыре года», – цитирует Пацева «Чемпионат».