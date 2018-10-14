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Спортивный юрист Пацев о Тигиеве: «Для амфетамина стандартная дисквалификация – два года»

Юрист о Тигиеве: «Для амфетамина стандартная дисквалификация – два года»
Eurosport

12 мин. назад

У Георгия проблемы.

Спортивный юрист Артем Пацев рассказал, что грозит защитнику «Крыльев Советов» Георгию Тигиеву, которого задержали за вождение в состоянии наркотического опьянения.

«Дисквалификация зависит от того, какой именно амфетамин. Он входит в разные группы. Этот случай должен стать известным допинговым службам, так как произошло это не после допинг-теста. Если они об этом узнают, откроется отдельное разбирательство.

Все вещества в запрещенном списке разбиты на две группы – особые и неособые субстанции. Разбиты по принципу, можно ли подцепить вещество случайно или ты употребляешь вещество для допинга. Поэтому для амфетамина стандартная дисквалификация – два года. Но если будет доказано, что вещество было употреблено специально для улучшения спортивных результатов, то дисквалификация составит четыре года», – цитирует Пацева «Чемпионат».

  • Тигиев принадлежит «Спартаку» и играет в Самаре на правах аренды.
  • Георгий провел вечер в ресторане вместе с Евгением Башкировым, которого задержали ночью.
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