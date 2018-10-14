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«Я тебе сейчас телефон ******* [сломаю]». Тигиев угрожал оператору при задержании

«Я тебе сейчас телефон *******». Тигиев угрожал оператору при задержании
Eurosport

1 час назадОбновлено 45 мин. назад

Очень недоволен.

Появилось видео задержания защитника «Крыльев Советов» Георгия Тигиева, который вел машину в состоянии наркотического опьянения.

В ролике телеграм-канала Mash футболист препирается с сотрудниками ДПС, подписывает согласие на прохождение анализов, хотя и путает графы. После он угрожает автору съемки, что сломает телефон.

Посмотреть видео можно
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  • Тигиев принадлежит «Спартаку» и играет в Самаре на правах аренды.
  • В его анализах нашли амфетамин. Футболисту может грозить дисквалификация на срок до четырех лет.
  • Георгий провел вечер в ресторане вместе с Евгением Башкировым, которого задержали ночью.
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