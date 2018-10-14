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Отец Мамаева: «Павел и Кокорин не общались 2 года и встретились на культурном мероприятии»

Отец Мамаева: «Павел и Кокорин не общались 2 года и встретились на культурном мероприятии»
Eurosport

19 мин. назад

Вот до чего воздержание доводит.

Константин Мамаев, отец полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, рассказал о том, при каких обстоятельствах сын встретился с Александром Кокориным перед скандальным инцидентом.

«Они не общались ровно два года и встретились на культурном мероприятии, посвященном, как они говорят, их дружбе», – цитирует отца футболиста «Р-Спорт».

  • Александр Кокорин и Павел Мамаев проведут в СИЗО два месяца – до 8 декабря.
  • Арестован и младший брат Кокорина Кирилл.
  • Друзья совершили два нападения с избиением: на чиновника в кофейне и на водителя журналистки Первого канала.
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