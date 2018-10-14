Отец Мамаева: «Павел и Кокорин не общались 2 года и встретились на культурном мероприятии»

Константин Мамаев, отец полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, рассказал о том, при каких обстоятельствах сын встретился с Александром Кокориным перед скандальным инцидентом.

«Они не общались ровно два года и встретились на культурном мероприятии, посвященном, как они говорят, их дружбе», – цитирует отца футболиста «Р-Спорт».