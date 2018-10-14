Алексей Спиридонов: «Кокс, амфетамин, пьянство, драки – люблю наш футбол»
Жестко приложил футболистов.
Эпатажный волейболист и звезда твиттера Алексей Спиридонов прокомментировал события последней недели в российском футболе.
«Кокс, амфетамин, пьянство, драки – как я люблю наш футбол», – написал Спиридонов в твиттере, сделав ошибку в названии наркотика.
- 8 октября форвард «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев совершили два нападения с избиением: на чиновника в кофейне и на водителя журналистки Первого канала.
- В конце недели игроки «Крыльев Советов» Евгений Башкиров и Георгий Тигиев попались на вождении в нетрезвом виде.
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