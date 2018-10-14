twitter

Алексей Спиридонов: «Кокс, амфетамин, пьянство, драки – люблю наш футбол»

Спиридонов: «Кокс, амфетамин, пьянство, драки – люблю наш футбол»
Eurosport

2 ч. назад

Жестко приложил футболистов.

Эпатажный волейболист и звезда твиттера Алексей Спиридонов прокомментировал события последней недели в российском футболе.

«Кокс, амфетамин, пьянство, драки – как я люблю наш футбол», – написал Спиридонов в твиттере, сделав ошибку в названии наркотика.

  • 8 октября форвард «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев совершили два нападения с избиением: на чиновника в кофейне и на водителя журналистки Первого канала.
  • В конце недели игроки «Крыльев Советов» Евгений Башкиров и Георгий Тигиев попались на вождении в нетрезвом виде.
Eurosport Вконтакте

Подписывайся на Eurosport.ru Вконтакте

По теме

Чемпионат России

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - Штанга, отряд защитников и вратарь-паук не спасли «Орландо» от очередного влета

01:56
Популярные видео
Екатерина Александрова выходит в финал турнира в Линце
 903 просмотровВчера в 18:19
Ставки за 300. Россия и Турция пронзят друг друга, немцы не вкрутят больше двух мячей
1 370 просмотровВчера в 14:42
А еще вам может понравиться