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Жена Александра Кокорина: «Он и мухи не обидит. Ему было тяжело из-за пропуска ЧМ»

Жена Кокорина: «Он и мухи не обидит. Ему было тяжело из-за пропуска ЧМ»
Eurosport

1 час назад

Как-то так.

Гражданская жена и мать сына форварда «Зенита» Александра Кокорина Дарья Валитова впервые взяла слово.

«Я не могу ни на что сейчас обижаться. У меня этого нет в голове, единственное – хочу, чтобы он был со мной рядом, чтобы он вышел на свободу, чтобы был рядом с нашим ребенком. Ему сейчас год и четыре месяца. Для него этот ребенок – вся его жизнь, правда.

Я знаю, что главная его мысль – что вот эта его глупость может лишить многого его ребенка. Он и мухи не обидит. Это может подтвердить любой человек из его окружения. Может, что-то накопилось. Ему психологически было тяжело весь чемпионат мира, который прошел мимо него. Он готовился четыре года. Конечно, это не оправдывает. Нельзя было этого делать», – сказала Валитова в эфире Первого канала.

  • Александр Кокорин и Павел Мамаев проведут в СИЗО два месяца – до 8 декабря.
  • Друзья совершили два нападения с избиением: на чиновника в кофейне и на водителя журналистки Первого канала.
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