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Посетительница кафе: «Кокорин и Мамаев пили крепкие напитки и запивали их пивом»
Ей повезло вовремя уйти.
Посетительница кафе в Москве, где произошло нападение футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева на чиновника Минпромторга Дениса Пака, Екатерина Навроцкая описала компанию игроков перед нападением.
«Я была в том кафе, а напротив меня сидела эта компания. Ну, думаю, добром это, скорее всего, не кончится, потому что люди в восемь утра пили крепкие напитки и запивали их пивом. Мне они вообще показались несколько подозрительными, из 90-х годов. Я решила, что лучше удалиться в другую часть кафе», – сказала Навроцкая в эфире «Первого канала».
- Пак занял место Навроцкой, где на него и напала компания футболистов.
- Александр Кокорин и Павел Мамаев проведут в СИЗО два месяца – до 8 декабря.
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