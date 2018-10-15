Посетительница кафе: «Кокорин и Мамаев пили крепкие напитки и запивали их пивом»

Посетительница кафе в Москве, где произошло нападение футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева на чиновника Минпромторга Дениса Пака, Екатерина Навроцкая описала компанию игроков перед нападением.

«Я была в том кафе, а напротив меня сидела эта компания. Ну, думаю, добром это, скорее всего, не кончится, потому что люди в восемь утра пили крепкие напитки и запивали их пивом. Мне они вообще показались несколько подозрительными, из 90-х годов. Я решила, что лучше удалиться в другую часть кафе», – сказала Навроцкая в эфире «Первого канала».

Пак занял место Навроцкой, где на него и напала компания футболистов.

Александр Кокорин и Павел Мамаев проведут в СИЗО два месяца – до 8 декабря.

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