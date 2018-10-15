Getty Images
«Для вас это шоу, для меня – катастрофа всей жизни». Мать Кокориных – о ситуации в семье
Непростой для нее период.
Светлана Кокорина пристыдила публику за нездоровый интерес к уголовной истории с участием ее сыновей.
«Для вас это шоу, вы просто не понимаете. Для меня это катастрофа всей моей жизни», – цитирует ТАСС слова женщины, произнесенные в эфире Первого канала.
Ранее Дарья Валитова – жена Александра Кокорина – подчеркнула, что супруг сильно переживает разлуку с сыном и пояснила, что Александр просто попал в тяжелую психологическую ситуацию, которая тянется еще с пропуска домашнего чемпионата мира по футболу.
- Вместе с Александром в тюремном заключении находятся его 19-летний брат Кирилл и футболист Павел Мамаев.
- Арестованные покинут СИЗО 8 декабря.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте