«Для вас это шоу, для меня – катастрофа всей жизни». Мать Кокориных – о ситуации в семье

Светлана Кокорина пристыдила публику за нездоровый интерес к уголовной истории с участием ее сыновей.

«Для вас это шоу, вы просто не понимаете. Для меня это катастрофа всей моей жизни», – цитирует ТАСС слова женщины, произнесенные в эфире Первого канала.

Ранее Дарья Валитова – жена Александра Кокорина – подчеркнула, что супруг сильно переживает разлуку с сыном и пояснила, что Александр просто попал в тяжелую психологическую ситуацию, которая тянется еще с пропуска домашнего чемпионата мира по футболу.

Вместе с Александром в тюремном заключении находятся его 19-летний брат Кирилл и футболист Павел Мамаев.

Арестованные покинут СИЗО 8 декабря.

Подписывайся на Eurosport.ru в инстаграме