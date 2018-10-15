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«Для вас это шоу, для меня – катастрофа всей жизни». Мать Кокориных – о ситуации в семье

«Для вас это шоу, для меня – катастрофа всей жизни». Мать Кокориных – о ситуации в семье
Eurosport

2 ч. назадОбновлено 37 мин. назад

Непростой для нее период.

Светлана Кокорина пристыдила публику за нездоровый интерес к уголовной истории с участием ее сыновей.

«Для вас это шоу, вы просто не понимаете. Для меня это катастрофа всей моей жизни», – цитирует ТАСС слова женщины, произнесенные в эфире Первого канала.

Ранее Дарья Валитова – жена Александра Кокорина – подчеркнула, что супруг сильно переживает разлуку с сыном и пояснила, что Александр просто попал в тяжелую психологическую ситуацию, которая тянется еще с пропуска домашнего чемпионата мира по футболу.

  • Вместе с Александром в тюремном заключении находятся его 19-летний брат Кирилл и футболист Павел Мамаев.
  • Арестованные покинут СИЗО 8 декабря.
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