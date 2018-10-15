Дмитрий Тарасов забыл не только про Бузову, но и про 15 млн рублей алиментов другой бывшей жене

В отношении полузащитника «Локомотива» Дмитрия Тарасова могут возбудить уголовное дело и лишить мужчину родительских прав.

«23 ноября 2011 года Преображенским районным судом Москвы было вынесено решение о взыскании алиментов с Тарасова Дмитрия Алексеевича. В результате перечисления алиментов не в полном объеме за шесть лет накопилась задолженность свыше 15 млн рублей.

Сам же Тарасов после получения претензии обратился в суд с иском об уменьшении размера алиментов в четыре раза и о пересчете накопившегося долга. В настоящее время мы передаем исполнительный лист для исполнения в службу судебных приставов и будем добиваться принудительного взыскания задолженности с футболиста», – заявил журналисту ТАСС адвокат Сергей Жорин, представляющий интересы экс-жены футболиста Оксаны.

«В случае дальнейшего уклонения от уплаты алиментов мы будем добиваться привлечения Тарасова к уголовной ответственности по статье 157 УК РФ («Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей», максимальное наказание – лишение свободы на срок до 1 года) и лишения родительских прав», – добавил юрист.

От брака с Оксаной Пономаренко у Дмитрия родилась дочь Ангелина.

С 2012 по 2016-й Тарасов был женат на Ольге Бузовой, от этого брака у него нет детей.

Благодаря новой девушке – Анастасии Костенко – Тарасов стал отцом двух дочерей.

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