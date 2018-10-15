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«Чемпионат»: новым президентом РФС будет председатель совета директоров «Зенита» Дюков
Большие перестановки.
На днях соберется исполком РФС, на котором решится вопрос с кандидатурой президента союза.
Как стало известно «Чемпионату», основным претендентом на президентское кресло станет Александр Дюков – председатель совета директоров «Зенита» и председатель правления ПАО «Газпром». Кандидатура одобрена помощником президента РФ Игорем Левитиным.
После отставки Виталия Мутко в декабре 2017 года функции руководителя выполняет Александр Алаев.
- Александр Дюков был президентом питерского клуба с 2008-го по 2017 год.
- В мае 2017-го Дюков передал полномочия Сергею Фурсенко и стал председателем совета директоров.
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