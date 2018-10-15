Пресс-служба «Крыльев» – о Тигиеве и Башкирове: «Расторжение контрактов не рассматриваем»

ПФК «Крылья Советов» выступил с официальной позицией по инцидентам с участием Евгения Башкирова и Георгия Тигиева.

Пресс-релиз на официальном сайте самарской команды сообщил, что задержанные 14 октября футболисты тренируются в общей группе и пока не будут подвержены санкциям со стороны клуба.

«На данный момент известно, что в отношении игроков составлены административные протоколы. После получения всех необходимых документов клуб вынесет окончательное решение. Возможность расторжения контрактов с игроками в данный момент не рассматривается. К Евгению Башкирову будут применены санкции в соответствии с условиями трудового договора. Что касается Георгия Тигиева, то по результатам медицинского освидетельствования, пройденного футболистом сегодня, запрещенных препаратов, а также наличия алкоголя в его крови обнаружено не было.

В связи с этим ПФК «Крылья Советов» просит представителей СМИ корректно относиться к различным информационным сообщениям»., – дипломатично отреагировала пресс-служба клуба на реакцию со стороны СМИ в адрес правонарушителей.

Матч «Урал» – «Крылья Советов» состоится 20 октября в 14:00 по Москве.

По информации активистов, Тигиев крайне неадекватно реагировал на сотрудников ДПС при задержании. После медицинских тестов в моче спортсмена был обнаружен амфетамин.

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