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«Стороны помирились после конфликта в кафе». Адвокат Кокорина обжаловал заключение под стражу

«Стороны помирились после конфликта в кафе». Адвокат Кокорина обжаловал заключение под стражу
Eurosport

22 мин. назадОбновлено 16 мин. назад

Неожиданный поворот.

Адвокат нападающего «Зенита» Александра Кокорина Олег Попов обжаловал решение суда о взятии футболиста под стражу в качестве меры пресечения.

«Мы направили апелляцию в Тверской суд города Москвы. Во-первых, Кокорин не предпринимал противоправных действий во время событий, произошедших на 2-й Брестской улице. Напротив, он пытался разнять конфликтующие стороны и остановить конфликт.

Во-вторых, конфликт между Кокориным и Паком возник спонтанно на бытовой почве в результате словесной перепалки и не может быть квалифицирован по статье 213 УК РФ («Хулиганство»), а только в соответствии со статьей 116 УК РФ («Побои»). Кроме того, существует факт примирения сторон после конфликта в кафе», – цитирует Попова ТАСС.

  • Мосгорсуд вынесет решение по апелляции 19 октября.
  • Кокорин и Мамаев проведут в СИЗО два месяца – до 8 декабря.

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