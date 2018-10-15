«Стороны помирились после конфликта в кафе». Адвокат Кокорина обжаловал заключение под стражу

Адвокат нападающего «Зенита» Александра Кокорина Олег Попов обжаловал решение суда о взятии футболиста под стражу в качестве меры пресечения.

«Мы направили апелляцию в Тверской суд города Москвы. Во-первых, Кокорин не предпринимал противоправных действий во время событий, произошедших на 2-й Брестской улице. Напротив, он пытался разнять конфликтующие стороны и остановить конфликт.

Во-вторых, конфликт между Кокориным и Паком возник спонтанно на бытовой почве в результате словесной перепалки и не может быть квалифицирован по статье 213 УК РФ («Хулиганство»), а только в соответствии со статьей 116 УК РФ («Побои»). Кроме того, существует факт примирения сторон после конфликта в кафе», – цитирует Попова ТАСС.

Мосгорсуд вынесет решение по апелляции 19 октября.

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