Павлу Мамаеву грозит штраф за пропуск тренировок, превышающий сумму его годового оклада

Адвокат игрока «Краснодара» Павла Мамаева Игорь Бушманов попросил Мосгорсуд изменить футболисту меру пресечения и разрешить ездить на тренировки клуба.

«В апелляционной жалобе я прошу изменить меру пресечения на запрет определенных действий, которые бы позволили ему продолжить профессиональную трудовую деятельность в «Краснодаре», а местом исполнения меры пресечения определить квартиру в Краснодаре», – цитирует адвоката «Р-Спорт». Он добавил, что контракт Мамаева предусматривает штраф за пропуск тренировок, который превышает его годовой оклад.

Мамаев вместе с Кокориным арестованы на 2 месяца.

Краснодарский клуб уже начал процедуру разрыва контракта с полузащитником.

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