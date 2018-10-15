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Павлу Мамаеву грозит штраф за пропуск тренировок, превышающий сумму его годового оклада

Мамаеву грозит штраф за пропуск тренировок, превышающий сумму его годового оклада в «Краснодаре»
Eurosport

1 час назад

Деньги счет любят.

Адвокат игрока «Краснодара» Павла Мамаева Игорь Бушманов попросил Мосгорсуд изменить футболисту меру пресечения и разрешить ездить на тренировки клуба.

«В апелляционной жалобе я прошу изменить меру пресечения на запрет определенных действий, которые бы позволили ему продолжить профессиональную трудовую деятельность в «Краснодаре», а местом исполнения меры пресечения определить квартиру в Краснодаре», – цитирует адвоката «Р-Спорт». Он добавил, что контракт Мамаева предусматривает штраф за пропуск тренировок, который превышает его годовой оклад.

  • Мамаев вместе с Кокориным арестованы на 2 месяца.
  • Краснодарский клуб уже начал процедуру разрыва контракта с полузащитником.
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