Мать нападающего «Зенита» Александра Кокорина: «Происходящее похоже на растерзание»

Мать Александра Кокорина Светлана рассказала о состоянии форварда, который сейчас находится в СИЗО.

«Он убит. Я видела его на оглашении, когда ему назначали эти два месяца. Он черный. У него ввалились скулы, он убит. У него трясутся губы. До перерыва я досидела, но больше не смогла на это смотреть, ушла на улицу. Это ужасно. Допускают журналистов, и они лезут прямо к нему. Это похоже на растерзание. Ему очень плохо. Очень плохо. Это не его состояние.

Ребята не писали, я их видела на суде. Сашу меньше, Кирюшу больше. Я говорю: «Я не понимаю тебя». А он говорит: «А я не понимаю людей – почему они такие злые? Почему нельзя просто брать и радоваться жизни? Почему нужно постоянно кого-то оскорблять, унижать, обижать?». Как-то так. Он не понимал. Он говорил, что Саше, бедному, вообще пойти никуда нельзя. Постоянно норовят сказать гадость. Он устал уже от этого. Кирюша-то знает, как он работает.

Саша не крадет свои деньги. Он зарабатывает кровью и потом, здоровьем. А тут еще такая ситуация – как он восстанавливался от травмы. Это очень тяжело, очень трудно. И он это знает. И Кирюшу это злило. Они же не знают, они же не знают. Почему они его так оскорбляют? Я знаю, что деньги и власть – это то, что портит людей. Но Сашу совсем не изменили. Деньги не имеют для него особо какого-то значения. Вот честно. Он легко с ними расстается. Легко дарит, легко отдает, легко помогает. Он же не говорит никому. Абсолютно никому. Я иногда узнаю от менеджера в банке, что Александр переводит туда суммы, туда суммы, туда… Он занимается благотворительностью.

Он не сделал ни одной татуировки только ради того, чтобы сдавать кровь. Он донор. Он может делать красивые поступки. Он может подарить ребенку поездку в «Диснейленд», оплатить операцию, купить квартиру, подарить машину. И он это делает не для того, чтобы кто-то пришел и сказал спасибо. Он просто сам получает от этого удовольствие, видит радость в глазах человека. Ему так нравится, когда вспыхивают глаза у людей», – рассказала мама Кокорина в эфире телеканала «Россия 1».

Братьев Кокорины арестовали на два месяца – до 8 декабря.

Вместе с Павлом Мамаевым они совершили два нападения с избиением: на чиновника в кофейне и на водителя журналистки Первого канала.

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