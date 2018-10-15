Адвокат бывшей жены игрока «Локомотива» Тарасова: «Советую Дмитрию погасить долг и не позориться»

Сергей Жорин, адвокат бывшей жены полузащитника «Локомотива» Дмитрия Тарасова Оксаны Пономаренко, прокомментировал отказ в приеме иска футболиста с просьбой снизить размер алиментов.

«Какой иск? Какая задолженность? Тарасов пошел в отказ. Между тем Преображенский суд вернул Тарасову его иск, так как он и с подсудностью налажал. Объясните мне, ну как так можно? Посоветуйте ему погасить долг и не позориться», – написал Жорин в твиттере.

От брака с Оксаной Пономаренко у Дмитрия родилась дочь Ангелина. Он задолжал по алиментам 15 миллионов рублей.

С 2012 по 2016-й Тарасов был женат на Ольге Бузовой, от этого брака у него нет детей.

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