Опьянение не станет отягчающим фактором для Кокорина и Мамаева по статье «Хулиганство»

Наказание для футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева не зависит от их состояния опьянения в тот момент.

«У футболистов взяли анализ крови для экспертизы, но по статье хулиганство факт алкогольного или иного опьянения не является отягчающим обстоятельством», – цитирует «Р-Спорт» представителя правоохранительных органах.

Кокорина и Мамаева арестовали на два месяца – до 8 декабря.

Они совершили два нападения с избиением: на чиновника в кофейне и на водителя журналистки Первого канала.

Подписывайся на Eurosport.ru в телеграме