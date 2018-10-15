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Опьянение не станет отягчающим фактором для Кокорина и Мамаева по статье «Хулиганство»

Опьянение не станет отягчающим фактором для Кокорина и Мамаева по статье «Хулиганство»
Eurosport

1 час назад

Минутка правовой информации.

Наказание для футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева не зависит от их состояния опьянения в тот момент.

«У футболистов взяли анализ крови для экспертизы, но по статье хулиганство факт алкогольного или иного опьянения не является отягчающим обстоятельством», – цитирует «Р-Спорт» представителя правоохранительных органах.

  • Кокорина и Мамаева арестовали на два месяца – до 8 декабря.
  • Они совершили два нападения с избиением: на чиновника в кофейне и на водителя журналистки Первого канала.
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