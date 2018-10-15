«Удара по голове Пака не было, его словно «погладили» стулом». Футбольный агент защитил Кокорина

Агент Дарья Шишканова представила свое видение избиения чиновника Минпромторга Дениса Пака футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым.

«Знаю Сашку, он мухи не обидит. Я его несколько лет не видела, но ни один раз была с ним в кафе, ночных заведениях. Никогда не было никаких задирательств!

Понятно, что эта ситуация не может остаться безнаказанной. Они его немножко – именно немножко – отлупили. Может, не было там таких сильных побоев? На записи прокручиваю одно и то же. Мне кажется, удара по голове не было. Он его словно «погладил» этим стулом.

Насколько мне известно, Пак назвал его петухом. Если бы мистер Пак зашел в кавказский ресторан и назвал так кого-то там, то ситуация была бы намного хуже. Там сто процентов была провокация. Хотелось бы услышать от господина Пака пояснения этой ситуации. Он хорошо себя чувствует, жив, здоров. Думаю, он в состоянии прийти и рассказать, как он видит эту ситуацию», – сказала Шишканова в эфире радио «Спорт FM».

Кокорина и Мамаева арестовали на два месяца – до 8 декабря.

Они совершили еще одно нападение с избиением: на водителя журналистки Первого канала.

Александр Кокорин и Павел Мамаев не заслужили снисхождения. Смолов и Кадыров зря их защищают

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