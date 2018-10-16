«Какие же они все-таки лохи». Уткин приложил Павла Мамаева, Александра Кокорина и Дениса Глушакова

Журналист Василий Уткин прокомментировал скандалы с участием Александра Кокорина, Павла Мамаева и Дениса Глушакова.

«Что роднит Мамаева, Кокорина и Глушакова? Ни у кого из них нет агента, юридического представителя. Вы скажете, что я лоббирую интересы агентов. Да нет, я говорю о том, что когда у людей все хорошо, они начинают думать, что им совершенно незачем содержать квалифицированного помощника, адвоката на постоянной основе.

Папа Кокорина может быть его агентом, только если у него уже заключен огромный контракт с «Зенитом» и по-другому его интересы представлять никак не нужно. Папа Мамаева не может быть никем, посмотрите что он несет, но тем не менее он агент своего сына.

У Глушакова вообще нет никого, кто бы дал ему хоть какой-то квалифицированный совет. Он еще месяц назад был известен как капитан «Спартака». А сейчас Глушаков известен как капитан, переведенный в дубль, как муж, разводящийся со своей женой, забравший у нее все драгоценности, которые он ей подарил. Он их собирается дарить другим подругам, сдать в комиссионку, расплавить, вставить в зубы?

Знаете, есть такое выражение «обезьяна с гранатой». А есть еще обезьяннее – «лох с деньгами». Все красиво и все хорошо, кубики на прессе, но, боже мой, какие же они в конце концов лохи. И это ведь только трое, которые оказались на поверхности нашего внимания», – сказал Уткин в видео для ютуб-канала.

Кокорина и Мамаева арестовали на два месяца – до 8 декабря.

Они совершили два нападения с избиением: на чиновника в кофейне и на водителя журналистки Первого канала.

Глушаков разводится с женой. И они делят с ней имущество. А еще он поставил лайк видео со стихами про Карреру и теперь играет за молодежный состав.

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