Александр Емельяненко: «Кокорин и Мамаев могут слепить мячик из хлеба, связать в носки и пинать его»

Боец Александр Емельяненко дал советы футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, которые находятся в СИЗО «Бутырка».

«Советы? Исправляться. Не допускать уже допущенных ошибок. Делать выводы. Читать больше литературы. А если им нужен будет мячик, они могут слепить его из хлеба, связать в несколько носков, завязать на узел, выходить на прогулку и там пинать. Один будет стоять на воротах, а другой отрабатывать удары», – сказал Емельяненко в интервью Sport24.

Кокорин и Мамаев пробудут в СИЗО до 8 декабря, когда суд вынесет окончательное решение по их делу.

Футболистов взяли под стражу из-за двух драк в центре Москвы.

У Емельяненко есть опыт нахождения в СИЗО: в 2015 году он был осужден на 4,5 года за изнасилование домработницы.

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