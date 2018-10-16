«Тюрьма – не выход, я прошу обойтись без людоедства». Денисов посочувствовал Кокорину и Мамаеву

Полузащитник «Локомотива» Игорь Денисов выразил мнением о скандале с участием Александра Кокорина и Павла Мамаева.

«Конечно, то, что мы все видели на видео – ужасно, недопустимо и стыдно. Это не должно повториться снова. Немного беспокоит другое – то, с какой готовностью люди стремятся выносить оценки, глумиться и вершить суд над ближними. Причем самый жестокий суд – уже договорились до того, что ребят нужно посадить на семь лет, пожизненно отстранить от футбола и чего только еще не сделать. Вы это серьезно?!

Если врач или пожарный по пьяни бьет кого-то по лицу, то ему запрещают работать врачом или пожарным? Оставляют его семью без дохода? На каком основании тогда мы должны лишить семьи Кокорина и Мамаева источника дохода? Футбол – это все, что они умеют в жизни. Только не надо пафосных слов о воспитании молодежи: футболисты – последние, с кого молодежь берет пример.

Уверен, что те два месяца, которые ребята проведут в СИЗО, навсегда изменят их представления о том, как себя надо вести. Но лично мое мнение – и я готов к тому, что оно не встретит понимания, – этого достаточно. Лично я считаю, что наказание должно соответствовать тяжести. Условный срок, огромный штраф, публичные извинения – все что угодно, но не тюремное заключение. Тюрьма – это не выход. Не предлагаю какого-то особенного отношения к ним – нужно решить все по закону, я лишь прошу обойтись без людоедства», – цитирует Денисова «Спорт-Экспресс».