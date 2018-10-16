«7 лет за то, что отлупили мужика в кафетерии?» Подругу Кокорина шокировали прогнозы юристов

Приятельница Александра Кокорина и спортивный менеджер Дарья Шишканова не увидела серьезной уголовной ответственности в поступках Саши и его друга Павла Мамаева.

«Они занимаются профессионально спортом и настолько устают, что это выходные считанные, когда они могут позволить себе куда-то выйти. У них нет времени с кем-то сцепляться. Не может такого быть, что на ровном месте ребята решили взять стул и поздороваться с г-ном Паком, сказать «доброе утро, дружище», и проехаться стулом. Давайте отбросим тот факт, что они футболисты. Вы видели, чтобы просто так подошли и стали стучать стулом по плечу, по голове?

Не видно на видео, куда он его стукнул. Вы видели, чтобы человек просто так, без отклонений психиатрических, мог бы подойти и просто так ударить? Я призываю господина Пака дать нам объяснения, с чего началось. Вы слышали, что народ говорит? «Дайте им 7 лет». 7 лет за то, что отлупили мужика в кафетерии?» – рассказала Шишканова в эфире радио «Говорит Москва».

Подозреваемые по статье УК РФ 213 «Хулиганство» Александр Кокорин и Павел Мамаев до 8 декабря будут содержаться в СИЗО «Бутырка».

Срок лишения свободы по данной статье достигает 7 лет.

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