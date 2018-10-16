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Mash: Пак отозвал обвинения на очной ставке с Павлом Мамаевым, осталось обговорить компенсацию

Mash: Пак отозвал обвинения на очной ставке с Мамаевым, осталось обговорить компенсацию
Eurosport

45 мин. назадОбновлено 10 мин. назад

Кажется, у Павла дела идут лучше, чем у Кокорина.

У Александра Кокорина и Павла Мамаева произошла очная ставка с жертвами нападений в СИЗО «Бутырка».

По словам адвоката Мамаева Игоря Бушманова, при встрече пострадавший чиновник Денис Пак заявил, что никаких претензий к футболисту «Краснодара» не имеет. После Павел увиделся с остальными жертвами – Сергеем Гайсиным и водителем Виталием Соловчуком. Как передал комментарий Бушманова телеграм-канал Mash, спортсмен предложил мужчинам выплату моральной компенсации, и те пожали Мамаеву руку.

Для того чтобы это все звучало реально с точки зрения юриспруденции, эти слова должен подтвердить хотя бы один адвокат жертвы.

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