Getty Images

Mash: в деле Павла Мамаева и Александра Кокорина появились 2 отягчающих фактора

Mash: в деле Мамаева и Кокорина появилось 2 отягчающих фактора
Eurosport

1 час назад

Они реально могут сесть.

В деле футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева появились два отягчающих обстоятельства, сообщает телеграм-канал Mash.

«Вчера по их делу провели 12 очных ставок (Пак/Гайсин/водитель – с одной стороны, Кокорин/младший Кокорин/Мамаев/их друг – с другой). Что в итоге? Первое: в деле появился отягчающий фактор – неприятная фраза «группа лиц». То есть бил не один человек, а компания. Для футболистов это плохо.

Второе: Кокорин признался, что оскорблял Пака по национальному признаку. Это тоже плохо. И третье: Пак не простил Мамаева и вопросики у него все еще имеются. Его адвокат Удунян говорит конкретное: «Наша позиция не поменялась. К Мамаеву такие же претензии, как и ко всем членам группы». Пока все», – говорится в сообщении Mash.

  • Ранее адвокат Мамаева Игорь Бушманов заявил, что футболист «Краснодара» не причастен к конфликту с чиновником Паком.
  • Кокорину и Мамаеву грозит до семи лет лишения свободы за нарушение статьи 213 УК РФ «Хулиганство».

Стикерпак, тетрапак, 2Pac. 11 паков, к которым нельзя подпускать Кокорина и Мамаева

Eurosport в телеграме

Подпишись на нас в телеграме

По теме

Чемпионат России

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - «Касатки» больше и сильнее «пингвинов». Малкин и Кросби познали это на собственной шкуре

03:23
Популярные видео
Игроки «Нэшвилла» растерзали «Миннесоту» – даже Хищник проявлял больше жалости к жертвам
1 110 просмотров20 ч
Гандболистка забросила с поворотом на 360 и устроила нежные обнимашки с партнершами по сборной
17 176 просмотров22 ч
А еще вам может понравиться