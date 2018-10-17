Mash: в деле Павла Мамаева и Александра Кокорина появились 2 отягчающих фактора

В деле футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева появились два отягчающих обстоятельства, сообщает телеграм-канал Mash.

«Вчера по их делу провели 12 очных ставок (Пак/Гайсин/водитель – с одной стороны, Кокорин/младший Кокорин/Мамаев/их друг – с другой). Что в итоге? Первое: в деле появился отягчающий фактор – неприятная фраза «группа лиц». То есть бил не один человек, а компания. Для футболистов это плохо.

Второе: Кокорин признался, что оскорблял Пака по национальному признаку. Это тоже плохо. И третье: Пак не простил Мамаева и вопросики у него все еще имеются. Его адвокат Удунян говорит конкретное: «Наша позиция не поменялась. К Мамаеву такие же претензии, как и ко всем членам группы». Пока все», – говорится в сообщении Mash.

Ранее адвокат Мамаева Игорь Бушманов заявил, что футболист «Краснодара» не причастен к конфликту с чиновником Паком.

Кокорину и Мамаеву грозит до семи лет лишения свободы за нарушение статьи 213 УК РФ «Хулиганство».

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