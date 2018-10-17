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«КП»: Павел Мамаев уже в пятницу может выйти из «Бутырки»

«КП»: Мамаев уже в пятницу может выйти из «Бутырки»
Eurosport

30 мин. назадОбновлено 7 мин. назад

Неожиданно.

Один из участников криминальной парочки КокоринМамаев может оказаться на свободе ранее постановленного судом срока.

«Комсомольская правда» сообщила, что, учитывая последние подробности по делу Павла Мамаева, футболист может покинуть камеру СИЗО в пятницу 19 октября. Во время очной ставки 16 октября пострадавший чиновник Минпромторга Денис Пак заявил, что не имеет претензий к обвиненному.

В результате дело Мамаева переквалифицировали со статьи УК РФ 213 «Хулиганство» на статью 116 «Побои». Нюанс состоит в том, что данная статья не предполагает заключение провинившегося под стражу.

Соответственно, Павел может покинуть стены «Бутырки» уже в пятницу, 19 октября.

  • Братья Кокорины по-прежнему смогут покинуть СИЗО не ранее 8 декабря.
  • Их дела все еще рассматриваются по статье «Хулиганство».
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