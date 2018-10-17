«КП»: Павел Мамаев уже в пятницу может выйти из «Бутырки»

Один из участников криминальной парочки Кокорин – Мамаев может оказаться на свободе ранее постановленного судом срока.

«Комсомольская правда» сообщила, что, учитывая последние подробности по делу Павла Мамаева, футболист может покинуть камеру СИЗО в пятницу 19 октября. Во время очной ставки 16 октября пострадавший чиновник Минпромторга Денис Пак заявил, что не имеет претензий к обвиненному.

В результате дело Мамаева переквалифицировали со статьи УК РФ 213 «Хулиганство» на статью 116 «Побои». Нюанс состоит в том, что данная статья не предполагает заключение провинившегося под стражу.

Соответственно, Павел может покинуть стены «Бутырки» уже в пятницу, 19 октября.

Братья Кокорины по-прежнему смогут покинуть СИЗО не ранее 8 декабря.

Их дела все еще рассматриваются по статье «Хулиганство».

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