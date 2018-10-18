УЕФА отстранил «Рубин» от еврокубков на один сезон

УЕФА отстранил «Рубин» от участия в еврокубках на один сезон. Казанцы не выступят в Лиге чемпионов и Лиге Европы, если квалифицируются в континентальные турниры в течение ближайших двух сезонов.

Бан выписали на основании решения арбитражной палаты УЕФА по финансовому контролю клубов, сообщает сайт организации.

В 2014 году «Рубин» уже штрафовали на 6 миллионов евро за несоблюдение ФФП.

В РПЛ-2018/19 «Рубин» идет в зоне еврокубков – на пятом месте.

Казанцы могут обжаловать наказание в Спортивном арбитражном суде в Лозанне.

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