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УЕФА отстранил «Рубин» от еврокубков на один сезон
Бан действует в течение двух лет.
УЕФА отстранил «Рубин» от участия в еврокубках на один сезон. Казанцы не выступят в Лиге чемпионов и Лиге Европы, если квалифицируются в континентальные турниры в течение ближайших двух сезонов.
Бан выписали на основании решения арбитражной палаты УЕФА по финансовому контролю клубов, сообщает сайт организации.
- В 2014 году «Рубин» уже штрафовали на 6 миллионов евро за несоблюдение ФФП.
- В РПЛ-2018/19 «Рубин» идет в зоне еврокубков – на пятом месте.
- Казанцы могут обжаловать наказание в Спортивном арбитражном суде в Лозанне.
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