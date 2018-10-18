Главный тренер «Анжи» Адиев: «Попросил ребят не бойкотировать игру с ЦСКА. Все-таки Хабиб придет»

Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев попросил игроков не бойкотировать матч 11-го тура РПЛ против ЦСКА.

«Говорю ребятам, что руководство делает все для поиска денег. А начальству объясняю, чтобы не было шараханий и негатива к футболистам, мол, они отказываются играть. И там, и там приходится вести миротворческий диалог. Вчера у меня был большой разговор с футболистами. Я попросил их не бойкотировать матч с ЦСКА.

Все-таки [на игру] придет самый сильный человек в мире – Хабиб Нурмагомедов. Мы должны отнестись с уважением к клубу, болельщикам, нашим традициям и к самому Хабибу. Это шанс дать отсрочку руководству для поиска денег.

Тем более так совпало, что будет столько народу из-за Хабиба и ЦСКА. Возможно, руководители Дагестана придут. Если мы игрой докажем, то, возможно, кто-то к нам лицом развернется. Надеюсь, что достучался до ребят», – приводит слова Адиева «Чемпионат».

Ранее игроки «Анжи» написали заявление на имя генерального директора клуба Олега Флегонтова, в котором сообщили, что приостановят выполнение трудовых обязанностей с 19 октября, если долги по зарплате не будут выплачены до 18 октября.

Матч «Анжи» – ЦСКА намечен на 19 октября.

Магомед Адиев: «Анжи» находится в том же положении, что и «Тосно» в том сезоне»

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