Александру Кокорину и Павлу Мамаеву вслед за статьей «Хулиганство» добавили статью «Побои»

Братьям Александру и Кириллу Кокориным, Павлу Мамаеву, а также их другу Александру Протасовицкому предъявлены обвинения в побоях и хулиганстве.

«В рамках расследования резонансного уголовного дела о побоях и хулиганстве следователями следственной части ГСУ ГУ МВД России по городу Москве предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных статьей 116 УК РФ «Побои» и статьей 213 УК РФ «Хулиганство» братьям Кокориным, Павлу Мамаеву и их четвертому соучастнику», – заявил начальник УИиОС ГУ МВД России по Москве Юрий Титов.

Таким образом, старший Кокорин, Мамаев и Протасовицкий обвиняются в трех преступлениях (два по статье «Побои», одно – по статье «Хулиганство»), младший Кокорин – в четырех (три по статье «Побои», одно – по статье «Хулиганство»).

Две потасовки с участием футболистов произошли на прошлой неделе. Сначала, по данным следствия, Мамаев, Александр Кокорин, брат Кокорина Кирилл и их друзья избили водителя одной из ведущих Первого канала, а потом в кафе – главу департамента Минпромторга Дениса Пака и главу НАМИ (разработчик президентских автомобилей Aurus) Сергея Гайсина.

Четвертым задержанным оказался Александр Протасовицкий (тоже футболист, играющий на любительском уровне). 2 дня футболисты не выходили на связь, но после объявленного следствием ультиматума явились в ГУ МВД и были помещены в изолятор.

Кокорину и Мамаеву устроили показательную порку. 2 месяца ареста – перебор

Подпишись на нас в Одноклассниках